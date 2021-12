Dopo Reggina-Ascoli, Taibi: “Bisogna essere responsabili, i tifosi hanno parlato in maniera trasparente”

“È una situazione particolare. Parlo io perchè mi prendo responsabilità di davere costruito questa squadra. Abbiamo perso l’identità che ci aveva contraddistinto nelle prime parite. Si evince che alla prima occasione negativa la subisce. Devono lavorare per capire il motivo e uscirne il prima possibile. Oggi abbiamo perso una gara che non meritavamo di perdere, ma conta il numero delle sconfitte. Bisogna essere responsabili nel valutare e cercare di svoltare, perché così non va bene”.

Così Massimo Taibi al termine di Reggina-Ascoli. Poi un passaggio sul confronto con i tifosi: “I tifosi, da persone per bene e attaccate alla squadra, hanno parlato in maniera trasparente. Hanno detto cose che evidentemente si evincono da fuori”.

“Quelli più esperti – ha aggiunto – ci devono trainare. La squadra può fare bene. Bisogna guardare la realtà. Veniamo da una situazione negativa. Bisogna uscirne fuori al più presto”.

La squadra andrà in ritiro.