Dazn, novità per i clienti :addio al doppio dispositivo ?

L’indiscrezione arriva da Il Sole 24 ore. Da ora in avanti Dazn potrebbe non non permettere più la visione su due dispositivi con un unico abbonamento.

Non si potrà eventualmente più, ad esempio, guardare la stessa partita, nello stesso momento su due fonti diverse.

A determinare la decisione sarebbe stata la diffusione della pirateria e il fatto che, attraverso la possibile doppia visione, si stimoli un utilizzo fraudolento del servizio.

Si attende che nelle prossime settimane arrivino le comunicazioni agli abbonati, anticipando la decisione di operare con l’abolizione del doppio dispositivo. I consumatori potranno far valere il diritto di recesso.

Si attende adesso di capire quali saranno gli sviluppi, benché sui social sia già chiaro quanto malcontento ci sia nei confronti dell’emittente, ricordando anche i problemi legati alla trasmissione streaming maturati in qualche circostanza.