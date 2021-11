Cosenza, Zaffaroni: “Reggina squadra forte ed attrezzata, servirà una prova di carattere”

“È una partita particolarmente da tutto l’ambiente, però certamente la cosa che dovremo fare è quella di recuperare al massimo tutte le energie e cercare di fare una partita tosta, di grande determinazione contro un’altra di quelle squadre che sono in cima alla classifica, che hanno grandi qualità, grandi individualità”.

Così il tecnico del Cosenza Zaffaroni ha presentato il derby che attende i suoi contro la Reggina.

“Sono molto forti ed attrezzati. Dovremo controbattere colpo su colpo, i ragazzi che andranno in campo saranno all’altezza. Fare cambiamenti tattici particolari quando hai poco tempo per preparare la partita diventa molto difficile all’interno di una squadra che ancora non ha un’identità precisa, vorrebbe dire fare confusione. Quello che è importante dal punto di vista tecnico sarà fondamentale una gara caratterialmente in un certo modo, dimostrando forza, di non mollare mai”.

“La Reggina – ha proseguito – è una squadra forte, indipendentemente da chi gioca. Nella fase difensiva ha un grande solidità, nella fase offensiva ha soluzioni diverse. Ha esterni bravi che vengono a giocare dentro al campo, ha peso offensivo Può giocare con due attaccanti di struttura oppure può giocare con dei giocatori come Menez o Rivas che hanno grande qualità. Le soluzioni sono tante”.