Cosenza-Reggina, le parole (poche) non scontate di Menez

Ad Alfredo Aglietti non manca certo la schiettezza. Ala vigilia di Cosenza-Reggina aveva sottolineato la necessità che Jeremy Menez cambiasse atteggiamento in campo per guadagnarsi nuovamente un posto da titolare.

Il francese, sostituito nell’intervallo del match con il Cittadella, al San Vito Marulla è rimasto fuori per tutta la partita.

A fine gara, tramite il suo profilo Instagram, ha pubblicato una storia Instagram con tutto il gruppo abbracciato a festeggiare la vittoria nel derby.

“Bravi” il commento, con tanto di emoticon che richiamano il concetto di “forza” avuta della squadra per il “fuoco” avuto dentro nell’ottenere una vittoria fondamentale.

Segno che il calciatore si sente ancora coinvolto e vuole probabilmente dare risposte alle parole che l’hanno pungolato.