Cosenza-Reggina, Guarascio: “Grande sportività da ambo le tifoserie, confronto appassionato e rispettoso”

Il Presidente Eugenio Guarascio ha rilasciato delle dichiarazioni all’indomani del derby tra Cosenza e Reggina andato in scena allo stadio “San Vito – Gigi Marulla”.

“Il derby di ieri sera ci lascia carichi di emozioni, molte delle quali contrastanti. Il risultato della partita ci ha, senza dubbio, lasciato l’amaro in bocca, non ci ha soddisfatto e ci impone il dovere di migliorare e concentrare sforzi ed energie nella performance agonistica. E’ altrettanto vero che la serata di ieri ci ha consegnato una pagina di grande sportività, che ha preso vita fin da quando gli spalti del “Marulla” hanno iniziato a riempirsi nel pomeriggio di sostenitori di ambo le tifoserie in un clima di grande competizione e nello stesso tempo di confronto appassionato e rispettoso. Tante autorità e rappresentanti istituzionali, inoltre, erano presenti per rendere omaggio a una partita principe del calcio calabrese. Si è riscoperto quel valore dello stare insieme, della condivisione festosa che solo lo sport riesce a realizzare e che tanto è mancato a noi tutti in questi duri anni di stadi vuoti e spalti disabitati. Esprimo, dunque, un profondo sentimento di gratitudine e riconoscenza per lo spettacolo che ieri la città di Cosenza è riuscita a regalare alla Calabria tutta, nella contemporanea consapevolezza e precisa determinazione che la società ha di spendere ogni energia per raccogliere sul campo i risultati che i tifosi rossoblù meritano“.