Chi sono i giocatori più pagati della Serie B? La Reggina ne ha già affrontati due

In Serie B ci sono ben otto squadre che spendono più della Reggina sul fronte monte ingaggi. Un dato che certifica come la squadra amaranto si stia confrontanto con un campionato dove ci sono club che no hanno badato a spese per allestire squadre competitive e in grado di lottare per la promozione in Serie A.

Come spesso, però, accase il campionato continua a mostrarsi in grado di sorprendere e di sovvertire gli equilibri che sono dettati dai business plan.

L’esempio più eclatante è quello del Parma. I ducali hanno due dei tre calciatori più pagati della Serie B. Al top c’è Gigi Buffon. L’ultraquarantenne portiere secondo quanto svelato dalla Gazzetta dello Sport percepisce più di due milioni di lordi. Cifra che fa entrare nelle tasche del calciatore poco più della metà, ma che comunque vale più del 60% di tutto il monte ingaggi del Cittadella. I veneti, tanto per dare l’idea, spendono 3,1 milioni per tutta la squadra a fronte edi 32 del Parma (bonus compresi).

Nel podio dei calciatori più pagati ci sono l’attaccante del Benevento Lapadula (1,7 mln lordi) che “se la gioca” secondo la Rosea con un altro calciatore del Parma, l’attaccante Roberto Inglese.

