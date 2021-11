Benevento-Reggina, le probabili formazioni

Alle ore 14 Benevento e Reggina scendono in campo per il quattordicesimo turno del campionato di Serie B. I campani sono reduci da tre sconfitte consecutive e sono scivolati nella colonna destra della classifica. Non esattamente lo scenario auspicato da chi può vantare uno dei maggiori budget della categoria.

Proprio per questo davanti alla Reggina si spalancano le porte contro un avversario ricco di individualità di spicco e voglioso di invertire la rotta.

Gli stessi amaranto ne hanno perse due delle ultime tre e puntano a fare punti per evitare che il trend possa in qualche modo diventare una spirale negativa.

Le possibili scelte dei due tecnici:

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Elia, Vogliacco, Barba, Letizia; Ionita, Calò, Acampora; Brignola, Lapadula, Improta. Allenatore: Caserta

REGGINA (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Adjapong, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Galabinov, Montalto. Allenatore: Aglietti