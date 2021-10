Reggina-Parma: è record stagionale per la B, superata Lecce-Monza

Alle 16.15 Reggina e Parma scenderanno in campo per il nono turno di Serie B. La sfida sarà di quelle complicate per gli uomini di Alfredo Aglietti che sulla loro strada troveranno un avversario in cerca di riscatto.

I ducali hanno probabilmente la rosa più forte del campionato, ma sono partiti con il freno a mano tirato. Il rischio è che da un momento all’altro possano far emergere quel potenziale che tutti gli riconoscono e che li ha posti ad essere la favorita numero uno per la vittoria finale.

La Reggina ha armi per giocarsela. Una di queste è senza dubbio il pubblico che ha risposto in maniera significativa in quella che potrebbe essere una settimana cruciale per il prosieguo del campionato.

Nonostante una dichiarazione di allerta rossa che annunciava cattivo tempo, la Reggina contro il Parma sarà sospinta da oltre 8.500 tifosi (dato in aggiornamento).

Un numero di tagliandi staccati che permette di superare quello che era il record stagione della B, detenuto da Lecce-Monza (8442 presenti).

Si tratta, ovviamente, di numeri che risentono del fatto che si giochi all’epoca dl Covid, con capienze ridotte