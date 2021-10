Reggina: arriva il momento di una scelta importante per Aglietti

Due vittorie nelle ultime due partite. Non sarebbe potuto essere migliore il bilancio della Reggina che, nelle ultime due uscite di campionato, ha dovuto rinunciare a quello che fino al momento era stato il suo portiere titolare.

Alessandro Micai, fino alla gara di Pisa. aveva condotto un buon campionato. Aveva dato sicurezza al reparto e si era mostrato un estremo difensore affidabile. Quell’evitabile reazione avuta dopo il calcio di rigore concesso ai toscani all’Arena Garibaldi gli è costata una squalifica di due giornate (erano tre inizialmente).

È stata l’occasione per Stefano Turati di dimostrare il suo valore e far capire perché oggi viene considerato un portiere di talento, degno di giocare con la Nazionale Under 21.

Giovedì a Perugia Micai tornerà a disposizione, ma il suo rientro nella formazione titolare non è scontato. Le buone prestazioni di Turati, protagonista anche di una parata decisiva contro il Parma, potrebbero indurre Alfredo Aglietti a proseguire sulla scia che prevede il continuare ad utilizzare l’estremo difensore di proprietà del Sassuolo.

Si tratta tra l’altro di un calciatore nato nel 2001 che rappresenta un’iniezione di gioventù in un gruppo che non fa sicuramente di questa componente una delle sue principali virtù.