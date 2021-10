Ex Reggina: salta Modesto a Crotone ,scelto il sostituto

Non è partita bene la stagione del Crotone. I pitagorici, retrocessi dalla Serie A, stanno al momento fallendo l’obiettivo di condurre un campionato d’avanguardia, sebbene fosse noto come gli squali potessero non essere tra i favoriti assoluti del campionato in corso.

A pagare, dopo la sconfitta con il Benevento l’ennesimo insuccesso stagionale, è Francesco Modesto. Il tecnico viene considerato ormai prossimo all’esonero, al punto che la società calabrese avrebbe già scelto il nome del sostituto.

Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà c’è già un nome che rappresenta un corsia preferenziale come potenziale nuova guida tecnica.

“Confermiamo – ha scritto sul suo sito ufficiale – soprattutto che Pasquale Marino è il primo nome della lista, una scelta di esperienza per risollevarsi in classifica, in vantaggio su Di Biagio e Dionigi.