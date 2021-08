Bagnara Calabra: “Donare sotto le stelle”Terza Edizione Ritorna l’appuntamento con la donazione e la speranza

Lunedì 9 agosto torna “Donare sotto le stelle”, evento ideato ed organizzato dalla Commissione Pari Opportunità di Bagnara Calabra sul tema della donazione e non solo.

Quest’anno è la terza edizione e la Commissione ha voluto trattare oltre il tema della donazione degli organi e del sangue anche problematiche sociali come le dipendenze da droga, alcool e ludopatia.

Ricco il parterre di professionisti di alto spessore per una serata dai temi forti e d importanti.

L’evento vuole essere un messaggio di sensibilizzazione verso la donazione degli organi e del sangue, azioni che non vanno in vacanza, così come non va in vacanza la speranza di chi aspetta un organo o sangue per vivere. Da qui il titolo “Donare sotto le stelle” ovvero sotto il cielo estivo stellato non dobbiamo dimenticare che ci sono uomini, donne e bambini che continuano a lottare per la vita nonostante agosto dovrebbe essere il mese della spensieratezza e delle vacanze.

Essendo che la pandemia ha fatto emergere ancora di più nella sua drammaticità anche le piaghe sociali di dipendenze che attanagliano soprattutto i giovani, la CPO ha voluto fortemente parlare anche di queste problematiche, che anch’esse minano la salute e la vita. Ed è proprio pensando ai giovani e all’attivismo dei cittadini, che la CPO ha lanciato il riconoscimento “hashtag” all’impegno civico, sociale e culturale, che verranno consegnati durante la serata, per rendere il giusto merito all’impegno dei numerosi giovani che con la loro energia e voglia di rinascita si sono prodigati con le loro azioni a dare un segnale di ripresa e di valorizzazione del proprio paese sotto l’aspetto sociale, culturale e di amore per il bene comune.

La CPO ringrazia tutti i relatori che interverranno per la loro disponibilità e sensibilità, e l’Assessora Silvana Ruggiero per il supporto ma soprattutto per aver lavorato tout court all’evento in sinergia con la Commissione.

La serata sarà allietata anche dagli intermezzi del duo “Midnight Duo”.

Appuntamento dunque con la nobile azione del donare lunedì 9 agosto, ore 21.30, Piazza Matteotti, Bagnara Calabra, perché non è mai retorico ribadire che più si dona più si riceve senza dimenticare mai che il donare è insito nella natura umana e solo ritrovando la vera essenza dell’umanità che il mondo può cambiare in meglio.

La Commissione Pari Opportunità di Bagnara Calabra