A Reggio Calabria l’incontro “Cultura e prevenzione della criminalità”.

Lunedì 9 agosto 2021, alle ore 17:45, nel giardino della Villetta “De Nava” di Reggio Calabria, nell’ambito degli incontri inseriti nel cartellone dell’”Estate reggina 2021”, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove l’incontro “Cultura e prevenzione della criminalità”. Dopo il saluto delle istituzioni presenti, parlerà il relatore Tito Lucrezio Rizzo, già Consigliere Capo Servizio della Presidenza della Repubblica, componente comitato scientifico Cis. Coordina la manifestazione Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. I principi fondanti della nostra Costituzione – scrive in una breve nota il relatore – sono ispirati alla centralità della Persona, con la sua intrinseca dignità e nel rispetto dei correlati diritti; a salvaguardia della democrazia non bastano delle buone leggi, ma anche una collettività idonea a sintonizzarsi sul canale della razionalità medesima. Le politiche di rigore economico che tagliano gli investimenti a favore della cultura, contribuiscono ad accrescere le diseguaglianze, perché chi se lo può permettere, frequenta istituti privati o si reca all’estero. L’individuo-in estrema sintesi- ha bisogno di realizzarsi non come monade isolata, bensì come individuo inserito nel sano contesto sociale per crescere e svilupparsi non solo sotto il profilo del sapere, ma anche sotto quello biologico.