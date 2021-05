Il ministro Franceschini ospite nell’incontro organizzato da Zonadem

DomaniAggiungi un nuovo appuntamento per domani 17 maggio alle ore 18,00 in diretta fb, Zonadem terrà un incontro su “Eredità culturale, digitalizzazione e territorio”, al quale parteciperanno, oltre al ministro Franceschini, personalità impegnate da tempo nel settore: Anna Cipparrone (Direttore Museo multimediale Cosenza Itinera e componente CdA Parco Archeologico della Sibaritide); Francesco Loreto e Luca Scornaienchi (Museo del Fumetto – Cluster Società Cooperativa); il Prof. Maurizio Muzzupappa (docente Unical e fondatore della 3DRESEARCH Spin Off Unical che opera nel settore della valorizzazione dei Beni Culturali). Sarà presente anche la deputata Anna Laura Orrico, invitata in quanto già Sottosegretario alla Cultura nel precedente Governo, nonché conoscitrice dei progetti avviati in Calabria e particolarmente nella provincia di Cosenza. L’incontro sarà introdotto da Tonino Scarcello e coordinato da Anna Maria Dicianni, entrambi membri del direttivo di Zonadem.

Nell’annunciare l’iniziativa, Mimmo Bevacqua, fondatore di Zonadem, evidenzia che essa si inquadra nell’ambito degli incontri promossi dal laboratorio politico-culturale per analizzare le opportunità concrete che la Calabria può e deve cogliere con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Non è un caso – dichiara Bevacqua – che, nel Piano Nazionale, la cultura sia inserita nella stessa Missione 1 che comprende digitalizzazione, competitività e turismo: la cultura è il ponte che deve legare i territori e consentire loro di comunicare in maniera efficace le loro vocazioni strutturali. E la Calabria ha un’occasione davvero unica”.