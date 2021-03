Reggina, Loiacono: “Questa squadra ha valori importanti, ma pensiamo prima a salvarci”

Il capitano della Reggina Giuseppe Loiacono è intervenuto nel corso di Momenti Amaranto, trasmissione di Video Touring. L’ex Foggia non sarà della gara contro il Chievo (si gioca domenica, ore 15, perché squalificato)

“Sarà – ha detto Loiacono – una Reggina tosta. Affronteremo la partita come facciamo ogni partita. La stiamo preparando nel migliore dei modi e cercheremo, come sempre, di dare il massimo. Anche quando non riusciamo a vincere. Affronteremo una squadra forte, che propone un bel calcio e lo faremo nel modo migliore. Dobbiamo mettercela tutta”.

“La B è- ha proseguito – un campionato difficile. Molto equilibrato. Ci sono partite strane e sorprese ogni giornata. Non esistono partite facili, anche se sulla carta pare facile giocare contro chi è nella parte bassa della classifica. Basta, però, un minimo calo di concentrazione e l’avversario ti fa male. L’ultima sconfitta è accaduta proprio per questa. Un episodio a nostro sfavore in un partita che stavamo gestendo abbastanza bene. Quel tiro gli ha permesso di trovare il gol. Era una partita che avremmo dovuto quantomeno pareggiare, portando un punto da un campo difficile e con una squadra che ha giocatori che giocavano in Serie A”.

“Noi – ha detto Loiacono rispondendo a precisa domanda -analizziamo ogni partita. Vediamo gli errori e cerchiamo di migliorarli .Il fatto che spesso si prendono gol a sinistra è frutto di episodi che succedono. Durante i novanta minuti ci sono sempre i momenti in cui bisogna saper soffrire, soprattutto sulle fasce che negli ultimi minuti di partita sono molte occupate”.

Loiacono ha parlato anche di Luca Gallo. “Il presidente – ha evidenziato il capitano – cerca di farsi sentire sempre il suo sostegno. Viene a vedere tutte le partite in casa, arriva qualche giorno prima e si fa vedere al Sant’Agata. Lui sa che il suo sostegno ci serve ed è una spinta in più”.

Vietato, però. fare voli pindarici. “Questa – ha evidenziato Loiacono – è una squadra che ha valori importanti e può far bene. Durante il campionato abbiamo avuto degli intoppi, per fortuna ne stiamo uscendo. Tutti uniti, ci leveremo grosse soddisfazioni. Oggi sappiamo che la realtà dei fatti ci impone di levarci il prima possibile dalla zona bassa della classifica. L’obiettivo principale e realistico è salvarci il prima possibile. Poi vedremo”.