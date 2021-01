Webinar sull’affidamento condiviso dei figli in materia di separazione e divorzio

Il 15 gennaio 2021 alle ore 14.30, si terrà in webinar il convegno organizzato dall’A.M.I. (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) sezione Territoriale di Palmi sulla tematica delle prassi applicative nell’affidamento condiviso dei figli in materia di separazione e divorzio. Nello specifico si farà riferimento alle linee guida redatte dal Tribunale di Brindisi nel 2017 e presto prese a modello in altri tribunali ed oggetto di vivaci discussioni dottrinarie.

Tali linee guida perseguono l’applicazione concreta del principio di effettiva uguaglianza tra genitori nei confronti dei figli al fine di attuare un modello realmente, e non solo formalmente come spesso accade, bigenitoriale. La tutela primaria, comunque, è sempre quella dei figli in quanto sono oggetto di studio i danni che i minori subiscono per una frequentazione marcatamente diseguale con i genitori. La metodologia proposta incide tramite la frequentazione e la partecipazione alla quotidianità dei figli ma non solo; anche tramite l’individuazione del domicilio presso entrambi i genitori, l’assegnazione della casa familiare che viene facilitata dalla soppressione del genitore collocatario, il mantenimento da effettuarsi nella forma cd “diretta” e non indirettamente con la corresponsione del classico assegno che deresponsabilizza la figura di un genitore rispetto all’altro, con una nuova disciplina delle spese straordinarie, con un potenziamento dell’ascolto del minore nelle procedure che lo riguardano, ed incentivando il ricorso alla mediazione familiare.

Dopo i saluti di rito del Presidente del Tribunale di Palmi D.ssa Concettina Epifanio, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palmi Avv. Antonino Parisi e dell’Avv. Anna Bellantoni del distretto A.M.I. di Reggio Calabria si passerà alle relazioni della Dott.ssa Anna Maria Nesci giudice della sezione famiglia del Tribunale di Palmi che presenterà i protocolli utilizzati dal Tribunale di Palmi, del gruppo di lavoro che ha redatto le linee guida presso il tribunale Pugliese e quindi la D.ssa Fausta Palazzo, presidente della sezione civile del tribunale di Brindisi, il Prof Marino Maglietta ideatore dell’affidamento condiviso dei figli, l’Avv. Mariella Fanuli avvocato del minore. Interverranno ancora in qualità di relatori la D.ssa Laura Melara Ctu del Tribunale di Palmi e l’Avv. Maria Ornella Attisano avvocato familiarista e minorile del Foro di Locri. Conclusioni dell’Avv. Giuseppa Gagliostro dell’A.M.I. di Palmi. Moderatore dell’evento l’Avv. Espedito Domenico Calopresti, quale responsabile A.M.I di Palmi coadiuvato dagli avvocati Luisella Corica, Leo Stilo e Domiziana Pezzani.

Avv. Espedito Domenico Calopresti – Responsabile A.M.I. di Palmi