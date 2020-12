Un disco per la Calabria con Emergency

È disponibile online SPIRITUM for EMERGENCY- covid19, il disco dedicato all’emergenza Covid-19 il cui intero ricavato sarà devoluto ad Emergency che opera sul territorio crotonese e in altre zone della Calabria, per arginare l’emergenza sanitaria in atto.



Spiritum for Emergency è il progetto discografico della Maccheroni Label, etichetta indipendente, prodotto da Hacienda D, in collaborazione con Emergency.



Il disco è stato realizzato da 12 artisti internazionali, (tra i quali A Toys Orchestra, Her Skin, Violante Placido, Surma), i brani sono stati ri-editati dal musicista e producer Daniele Sorrentino (Hacienda-D).



Puoi comprare il disco a questo link >https://bit.ly/3fvSs4i

Puoi ascoltare il disco a questo link > https://ampl.ink/Gkwmv