Alle stampe il romanzo autobiografico di Maria Grazia Toscano

Un viaggio nelle storie di vite invivibili, recuperate prima di finire negli abissi, storie vissute attraverso lo sguardo delle vittime di una vita di fatiche, di violenze e di bombe. Questo e altro nel libro “Con gli occhi nel mondo”, il nuovo romanzo di Maria Grazia Toscano. L’opera, edita per i tipi della BookSprint Edizioni e disponibile nel classico formato della brochure cartacea e del formato digitale, rientra nell’ampio filone del romanzo autobiografico.

In questo testo l’autrice ci parla di com’è cambiata la sua vita da quando ha cominciato a interessarsi al destino dei piccoli migranti arrivati in barca nel suo paese. L’autrice fa dono della sua esperienza facendosi portavoce di sentimenti come l’amore, la condivisione e la solidarietà nei suoi incontri con gli studenti, animata sempre dalla volontà di educare i giovani a prendersi cura e interessarsi di chi è meno fortunato, di chi sfida la morte pur di scappare dalla guerra. 58 pagine intense, davvero ben scritte, con uno stile narrativo drammatico che permette di entrare appieno nelle storie narrate.

Maria Grazia Toscano nasce nel 1970 a Reggio Calabria. Dopo aver conseguito il diploma Magistrale svolge con passione il ruolo di Docente, amando e seguendo i suoi alunni dal punto di vista formativo e didattico. Successivamente si dedica allo studio dello sviluppo dell’età evolutiva, conseguendo un master in Disturbi Specifici per l’Apprendimento. Inoltre, ha un bisogno interiore di conoscenza del sé e degli altri, soprattutto nelle relazioni umane e della ricerca del senso della vita. Autrice e responsabile della pagina fb “Il diritto dei bambini sorridere”. Impegnata nel sociale con delle ONG in sostegno dei bambini. Madre di Sara e Chiara. Ad oggi continua ad insegnare e donare.