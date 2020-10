Pochi minuti fa l’Anas ha comunicato quanto segue:

La strada statale 106 Jonica è temporaneamente chiusa al traffico al km 33, in località Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, per un incidente che ha coinvolto 2 veicoli e registrato cinque feriti.

Le deviazioni al transito sono segnalate sul posto.