‘Dentro la stanza d’analisi’, nuovo appuntamento con la Web Station di Strill.it

Nuovo appuntamento sulla Web Station di Stirll. Raffaele Mortelliti sarà il mediatore di “Dentro la stanza d’analisi”.

Una tavola rotonda virtuale in cui si discuterà del tema “Dal transfert in amore all’amore in transfert”.

Presenti il professor Ivan Formica (psicoterapeuta e gruppoanalista), la professoressa Eva Gerace (Psicanlista e fondatrice del Circolo Psicoanalitico dei Caraibi) e la Dottoressa Maria Laura Flaudo (Psicoterapeuta e gruppoanalista).

L’appuntamento è per martedì 13 ottobre alle 19.00 su tutti i canali di Strill (Sito, Facebook e Youtube).