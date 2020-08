Reggio Calabria – Zio Fedele rilancia con nuove proposte, ma senza rischi

Pubbliredazionale – Zio Fedele non si arrende e continua, nonostante le difficoltà, a mantenere e fare mantenere le regole. Sopratutto in questo momento siamo sempre più convinti che non bisogna abbassare la guardia.

“Anche per la settimana più caotica dell’anno, quella del Ferragosto, non faremo – annuncia – né feste né eventi. Il nostro motto, dopo le notizie che stiamo leggendo dalle fonti ufficiali, è quello di lavorare rispettando le regole e mantenendo alta la qualità del prodotto offerto”.

Il locale, però, non sta sulla difensiva in questo momento di apparente stasi e rilancia su altre peculiarità del locale. Anche con le nuove proposte food e beverage che prediligono elementi tipici di Reggio Calabria e dintroni e del periodo estivo.

Molte proposte di pesce, dalla pepata di cozze piccante con relativa scarpetta con crostini artigianali al “pruppo” alla piastra o dentro un gustoso pane rigorosamente homemade.

I drink selezionati da zia Paola variano da quello piccante agli smash di aromi del nostro giardino ai dissetanti cocktail base frutta fresca che quest’anno hanno fatto furore catturando i gusti anche dei più tradizionalisti…

Adesso c’è una novità per coloro i quali vorranno usufruire di ciò che offre Zio Fedele.

“Finalmente – fa sapere lo staff – è stata anche emanata ordinanza della chiusura strada con zona ZTL h24, quindi siamo stati messi ancora più nelle condizioni di posizionare i tavolini con le dovute distanze. Ed è la distanza che noi vogliamo promuovere quest’anno, per tutelare, come una vera famiglia quale siamo, clienti e dipendenti. Una distanza solo fisica, perché l’affetto con cui vi accogliamo, curiamo e prepariamo food&drink è sempre al primo posto”.

C’è, però, una raccomandazione. “Invitiamo – proseguono – anche gli avventori a frequentare lo Zio muniti di mascherina e buona volontà nel rispetto delle regole per semplificare il nostro operato. Potrete finalmente gustare anche i drink seduti comodamente e con le dovute distanze nel dehor di nonno Sciao e per questo è preferibile prenotare o sulla nostra piattaforma ziofedele.myordermenu.it o al numero di cell. 3393149207”.

“Ci teniamo – dicono – a rispondere a tutti coloro che ci continuano a chiedere il perché non facciamo eventi e concerti dato che fino a febbraio il lato artistico e musicale è stato il nostro Mood e la nostra caratteristica: finché non ci saranno le condizioni favorevoli gli eventi non esisteranno dallo Zio proprio perché ci teniamo a voi”.

“Evitiamo gli assembramenti, manteniamo le distanze nel rispetto di noi stessi e dell’altro. Tutto qui. E vogliamo precisare che gli eventi non sono vietati, ma siamo stati noi a decidere questa linea prediligendo altri aspetti che molti apprezzano e condividono. Non volgiamo essere veicolo di contagio per nessuno e quando tutto sarà passato riprenderemo i nostri unici appuntamenti sia infrasettimanali che nel weekend. La musica, l’arte la poesia e lo spettacolo sono forme che puoi scoprire anche nelle cose semplici come un Mojito, un Negroni, un Moscow Mule o assaporando un piatto genuino, un panino col pesce spada, un pruppo arrosto o un aperitivo con gli amici… Sei tu a decidere cosa può trasformarsi in magia. E la magia da Zio Fedele non manca e la bacchetta è proprio quella sicurezza che noi vogliamo trasmetterti”.