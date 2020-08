FOR USE ANYTIME - Dr. Martin Luther King Jr. acknowledges the crowd at the Lincoln Memorial for his "I Have a Dream" speech during the March on Washington, D.C. Aug. 28, 1963. Thursday April 4, 1996 will mark the 28th anniversary of his assassination in Memphis, Tenn. The Washington Monument is in background. (AP Photo/File)

Reggio Calabria – Tavola rotonda “Viaggio nei labirinti del razzismo e delle discriminazioni” Lunedì 10 agosto 2020, alle ore 18:00, nel giardino della Biblioteca comunale “De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con il patrocinio della Città di Reggio Calabria, nell’ambito dell’”Estate reggina 2020” promuove la tavola rotonda: “Viaggio nei labirinti del razzismo e delle discriminazioni” “I Have Dream” (Martin Luther King). Dopo i saluti delle istituzioni, partecipano al dibattito: Filippo Aragona, magistrato; Gianluca Romeo, prof. di Storia e Filosofia; Emilia Serranò, prof.ssa di Filosofia; Franco Iaria, scienze politiche, saggista; Rosaria Catanoso, prof.ssa di Filosofia, scrittrice. Attraverso il dibattito a più voci, il tema del razzismo viene trattato dal punto di vista storico, filosofico e giuridico (con particolare attenzione alle questioni, sempre attuali, della schiavitù e della violenza). L’ingresso del pubblico è contingentato alla disponibilità dei posti a sedere. Tutti devono essere provvisti di mascherina e mantenere una distanza minima interpersonale di un metro e mezzo.