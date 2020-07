Villa San Giovanni – Il senatore Siclari salva due ragazzi in mare a rischio annegamento

Il Senatore, Marco Siclari, che è cresciuto in quelle spiaggia e conosce bene la pericolosità delle correnti dello Stretto, ha compreso da subito che stavano correndo un rischio altissimo.

Appena i due ragazzi hanno alzato le mani, oltre i 50 metri dagli scogli, Siclari si è tuffato con l’unico mezzo trovato in spiaggia, un materassino che ha utilizzato come “salvagente”. Una volta raggiunti i ragazzi, si sono aggrappati ed hanno riposato. Il primo una volta che ci sono avvicinati, adagio, agli scogli é tornato a riva da solo, il secondo non è riuscito più a nuotare ed il senatore lo ha soccorso accompagnandolo fino alla riva.

In molti hanno tifato per questi 2 giovani di 14 e 15 anni del quartiere di Arghillá, anche urlando dagli scogli e dalla riva.

“Non potevo restare a guardare – ha dichiarato Siclari- da padre ho avuto l’istinto immediato di dare soccorso ai ragazzi in difficoltà non pensando alle implicazioni considerando che la corrente era davvero forte”.