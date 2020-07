Reggio Calabria – ‘Zio Fedele’ compie due anni, grande festa in programma

Zio Fedele compie due anni. Un periodo breve, ma sufficiente a diventare punto di riferimento per chi ama vivere la città.

La ricorrenza non poteva essere lasciata sotto traccia dai gestori del locale. L’evento sarà festeggiato come la tradizione di Zio Fedele impone: aprendo le porte ai tanti affezionati clienti e ospitando un grande evento.

Sarà infatti la musica di Alex Perdido ad allietare una serata che si annuncia ricca di divertimento. Le sonorità Jazz-Funk-Soul del grande amico della famiglia Zaminga saranno un piacevole dejavu per quanti sceglieranno di trascorrere con tutto lo staff di Zio Fedele il suo secondo anniversario.

Dalla cucina di Zio Fedele, per l’occasione, arriverà uno showcoooking all’esterno riservato a tutti gli affezionati clienti.

Un evento che, dunque, sarà in pieno stile Zio Fedele.

Appuntamento per lunedì 21 luglio alle ore 18.30. Ovviamente in Via Zaleuco.