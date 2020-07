Coldiretti : le telecamere di Unomattina RaiUno in Calabria sul turismo rurale con il presidente Franco Aceto

Domani lunedì 20 luglio dalle ore 9,09 la seguitissima trasmissione Unomattina Estate in onda su Raiuno, sarà in diretta dalla Calabria e all’interno di uno Speciale Turismo Rurale, curato dalla giornalista Patrizia Angelini, inviata del TG1, ci sarà un’intervista al presidente della Coldiretti Calabria Franco Aceto. La Coldiretti esprime grande soddisfazione poiché il grande pubblico potrà apprezzare il volto vero e positivo della nostra regione, che trova nell’agricoltura e nell’agroalimentare occasioni positive e concrete di sviluppo e che si distingue per questo particolare segmento legato al turismo rurale e all’agriturismo che valorizza l’enogastronomia calabrese e le produzioni di qualità. .In questo periodo – continua Coldiretti – vi è una lenta ma graduale ripresa delle vacanze e le ragioni, sono da ricercarsi nei grandi spazi che i turisti possono avere a disposizione quindi con la possibilità di fare anche sport all’aperto, di partecipare alle iniziative del territorio, e poi ancora la bassissima incidenza del Covid-19 nella nostra regione che permette di vivere una vacanza in sicurezza. L’ospitalità in campagna, negli agriturismi, nei borghi, la ristorazione di qualità e l’accoglienza –commenta Coldiretti – giocano un ruolo strategico per l’incremento del turismo a livello regionale con un turismo rurale innovativo che il sistema Coldiretti in particolare attraverso l’associazione agrituristica Terranostra-Campagna Amica, è impegnata sempre di più a consolidare. Si vuole far vivere il paesaggio secondo approcci esperienziali ed emozionali offrendo mappe e percorsi alternativi, sviluppando prospettive diverse. In questo senso l’operatore agrituristico è animatore della bellezza naturale. Agriturismo e turismo rurale sono l’emblema della multifunzionalità del settore, fondamentali non solo in chiave turistica e occupazionale, ma anche per la lotta allo spopolamento, per il presidio del territorio, delle aree marginali, della biodiversità che fa della Calabria una miniera assoluta avendo oltre il 30% della biodiversità in Europa. Abbiamo – aggiunge Coldiretti – la responsabilità di una qualità costante e innovativa da elevare proprio intorno a quei valori principali che il Turismo Rurale ed enogastronomico di per se racchiudono: semplicità, identità e tradizione che consentono indiscutibilmente ampi margini di crescita. Quella offerta da RaiUno – conclude Coldiretti – è una occasione importante per fare apprezzare aziende, località, segmenti e nicchie che indubbiamente meritano di essere conosciute.