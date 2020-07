Casual Restaurant, Saline Resort: torna l’imperdibile appuntamento con Raffaello: gusto, musica e divertimento

Pubbliredazionale – Il Casual Restaurant, all’interno della bellissima struttura del Saline Resort, propone un evento a cui è difficile rinunciare.

E’, infatti, fissata per il prossimo 31 luglio 2020 l’apericena che avrà come ospite Raffaello Di Pietro.

L’artista allieterà i presenti con uno spettacolo di musica dal vivo. Gli intramontabili tormentoni della musica italiana renderanno oltremodo piacevole una serata in cui il Casual Restaurant non farà certo mancare le sue delizie per il palato.

Gusto e divertimento, perciò, diventeranno le note predominanti di una serata di fine luglio.

Per partecipare all’evento occorrerà prenotare allo 0965 771227, numero al quale si potranno anche richiedere informazioni.

Canale privilegiato, invece, per chi fa già parte del club del Casual Restaurant. Basterà, infatti, riservare il tavolo attraverso la web app alla sezione eventi. http://www.casualife.it/club è l’indirizzo