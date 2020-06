Grande successo del Lazzarro Film Festival On Tv (VIDEO)

Nonostante le difficoltà e la modifica di questa seconda edizione si riconferma un successo l’iniziativa del regista Santo Pennestrì, un progetto partito nel 2018 con il nome di Lazzaro Film Festival. Durante la serata televisiva sono stati trasmessi tanti short film e book trailer già spopolati sul web e nei festival nazionali ed internazionali A condurre la serata, per la prima volta, è stato il regista Santo Pennestrì ormai volto noto del mondo dello spettacolo. Il festival Si occupa essenzialmente di mettere in risalto le opere del territorio, attraverso omaggi e retrospettive ad autori del passato e una vetrina sulle opere più recenti, con alcune anteprime. Viene inoltre attribuito il Premio LFF Green e il premio Miglior Short Film ai cortometraggi in concorso.