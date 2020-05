Reggio Calabria – Università Futura in sinergia con le scuole reggine!

Il passaggio dal mondo liceale a quello universitario porta con sé una grande responsabilitá: la scelta del percorso di studi.

Non sempre si hanno le idee chiare e soprattutto in questo periodo molto particolare, è spesso accaduto di sentirsi smarriti,soli e privi di certezze!

Alcune scelte, però, devono essere fatte con consapevolezza!

Ecco dunque che scende in campo Universitá Futura, associazione studentesca dell’Università della Calabria che da sempre è impegnata in prima linea nella fase di orientamento per i giovani studenti che sceglieranno di iscriversi all’Unical, per dare loro un punto di riferimento stabile e sicuro.