Infrastrutture, Vono (Iv): cogliamo le opportunità della crisi, crediamo nei giovani

Investire sulle infrastrutture guardando al #modelloGenova è possibile inquadrando un modello normativo che renda ordinarie le procedure eccezionali utilizzate in questo caso e che hanno consentito una realizzazione di un’opera di grande portata in tempi brevissimi grazie a una burocrazia presente ma meno pressante. Da donna e da parlamentare del Sud sono stanca di ascoltare, in questo periodo difficile per tutti, recriminazioni su cosa e su come si sarebbe dovuto agire. Di colpo ci siamo svegliati tutti virologi, medici, dirigenti e politici ma credo sia necessario guardare a quello che è accaduto con una visione di quello che può essere il nostro futuro e sicuramente non si può fare strumentalizzando anche le diverse misure positive a cui stiamo lavorando. Quindi approfittiamone per cogliere delle opportunità dalla crisi pensando ad una programmazione delle risorse, ad investimenti mirati e strutture di lavoro imprenditoriali competenti costituite da conoscenze reali e visione propositiva.” Così in una nota la senatrice di Italia Viva Silvia Vono, capogruppo in commissione trasporti al senato della Repubblica.