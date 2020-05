Gd Messina – Iniziativa “L’Europa della solidarietà e dei diritti” con Pietro Bartolo.

I Giovani Democratici della Provincia di Messina, Domenica 24 Maggio, alle ore 18, svolgeranno un incontro in videoconferenza: “L’Europa della solidarietà e dei diritti” con Pietro Bartolo l’Europarlamentare del S&D.

L’evento potrà essere seguito sulla pagina Facebook “Giovani Democratici Provincia di Messina”.

“Insieme a Pietro Bartolo, da sempre in prima linea per l’assistenza degli ultimi, discuteremo delle misure che l’Europa prenderà per affrontare l’emergenza Covid-19.

Le vecchie ricette sono superate e le Istituzioni stanno dimostrando di aver compreso che bisogna trovare risposte adeguate e tempestive a favore dei paesi più colpiti, soprattutto per tutelare le fasce sociali più deboli.

L’unico modo per affrontare questo momento è ripartire dalle persone che dovranno essere messe al centro delle scelte politiche, sia nelle misure sanitarie che in quelle socio-economiche.

L’Europa ha superato i momenti difficili partendo dalla tutela dei diritti e dalla solidarietà dei popoli e, con questo spirito, potrà continuare ad essere, anche per le future generazioni, una comunità di pace e sviluppo.