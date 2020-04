Ordinanza Regione Calabria: tutte le disposizioni per bar e ristoranti che riaprono, l’allegato numero 1

Il sito della Regione Calabria subito dopo l’emissione della nuova ordinanza di Jole Santelli (leggi qui) che riapre diverse attività, tra cui bar e ristoranti con tavoli all’aperto, è andato in tilt.

Le norme da rispettare sono indicate all’allegato 1, rimasto irreperibile per qualche ora.

Ecco il contenuto per le attività che si occupano di somministrazione di alimenti da asporto e all’aperto

Misure per le attività di asporto e di somministrazione alimenti all’aperto

Gli esercizi quali ristoranti, pizzerie, rosticcerie possono effettuare la preparazione dei relativi prodotti

da effettuarsi a mezzo asporto, adottando le seguenti misure minime:

▪ rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, nel confezionamento e nella consegna

▪ individuazione di un’area destinata al ritiro degli alimenti

▪ utilizzo di contenitori protetti e separati

▪ obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

▪ disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale

▪ accesso su prenotazione mirata a evitare compresenze simultanee

▪ limitare al minimo la presenza fisica nella zona di ritiro (il tempo strettamente necessario)

▪ divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e nelle adiacenze degli stessi

▪ divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali

▪ privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona front

▪ utilizzo mascherine per clienti e operatori

Gli esercizi quali Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo possono effettuare la preparazione

e la somministrazione dei relativi prodotti esclusivamente attraverso il servizio con tavoli all’aperto,

adottando le seguenti misure minime:

▪ sistemazione tavoli a distanza di almeno 1,5/2,00 metri di distanza l’uno dall’altro

▪ sistemazione delle sedie al tavolo garantendo la distanza da 1,00 a 1,50 metri tra i visi degli

occupanti

▪ prenotazione obbligatoria con percorsi predefiniti al fine di garantire la distanza interpersonale

di almeno 1 metro ed evitare le code

▪ misurazione della temperatura corporea per i clienti

▪ rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, privilegiando l’uso di mascherine per

il personale, di occhiali e garantendo il distanziamento minimo

▪ obbligo di sanificazione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo

▪ disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale, in particolare per l’accesso ai

servizi igienici. In caso di utilizzo dovrà essere obbligatorio l’uso di mascherine con

igienizzazione delle mani, prima e dopo averle indossate.

▪ privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona cassa

▪ utilizzo mascherine per clienti e operatori in fase di ordinazione e servizio

▪ sanificazione accurata nel riapparecchiare i tavoli

▪ vietare l’attività self-service