Alle ore 12 è del 10,49% l’affluenza alle urne per le regionali in Calabria. Si tratta di un dato che, rispetto alle ultime elezioni, risulta leggermente in rialzo (8,84%).

Il dato migliore è la provincia di Catanzaro con l’11,76%.

Il peggiore quello di Vibo con il 9,06%.

In provincia di Reggio Calabria il dato è al 10,17%.