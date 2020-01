Reggio Calabria – Raccolta differenziata rifiuti: il nuovo calendario

Si avvisa la cittadinanza che, a PARTIRE DA MERCOLEDÌ 1° GENNAIO 2020, entreranno in vigore i nuovi calendari di raccolta differenziata porta a porta per le utenze domestiche del territorio comunale. I nuovi calendari contengono anche le informazioni relative alla raccolta del vetro, con la legenda specifica per ogni zona e quelle per il servizio di raccolta panni per le famiglie che ne fanno richiesta.

Si ricorda ai cittadini che nei prossimi giorni, durante queste festività, vi saranno delle modifiche nel servizio di raccolta differenziata porta a porta

Gli stessi saranno altresì pubblicati sulla pagina facebook del servizio DifferenziAMOla Reggio Calabria, su questo sito e sull’app mobile dedicata al servizio “DifferenziAPP” (disponibile per smartphone e tablet – iOS e Android).

Si avvisa inoltre che:



➡ LUNEDÌ 6 GENNAIO 2020 il punto di consegna dei kit per la raccolta differenziata porta a porta presso gli UFFICI COMUNALI DEL SERVIZIO ANAGRAFE Via Torrione Prolungamento 2/N NON SARÀ OPERATIVO.

Clicca per scaricare: