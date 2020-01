Reggio Calabria – A Catona nuova edizione dell’evento ‘Oro, incenso e mirra’

Nasce da un’idea di Fulvio Cama, Presidente dell’Ass. Cult. FABULANOVA, l’evento dell’Epifania Catonese “Oro, Incenso e Mirra“ che giunge alla II Edizione 2020, dopo aver visto nella 1 Edizione 2019 tutti i musicisti catonesi, unirsi in un grande concerto gradito ed applaudito.

L’edizione di quest’ anno 2020 dal titolo “CATONA ED IL SUO STRETTO“, vede invece coinvolti il mondo della cultura, della poesia, della storia e dell’archeologia, legati assieme dalla musica che accompagna i racconti dello Stretto di Fulvio Cama.

Saranno protagonisti dell’evento: il Prof. Daniele Castrizio, Ordinario di Numismatica all’UNIME, che illustrerà l’importanza di Catona nello Stretto, dal punto di vista storico – archeologico;

Nanni Barbaro e Antonino Santisi, che leggeranno poesie di catonesi d.o.c. come Antonino Caserta, Michele Musolino ed altri autori;

Mario Caserta, che curerà una mostra video-fotografica tratta dagli archivi storici del padre, Prof. Antonino Caserta;

Marcello Condorelli, che parlerà di particolari momenti catonesi, tratti dal suo libro “Storia di Catona“.

Interverranno inoltre Demetrio Delfino, Presidente del Consiglio Comunale ed Irene Calabrò, Assessore alla Partecipazione, Finanze, Tributi, Cultura, in rappresentanza del Comune di RC che ha patrocinato l’evento.

Si ringrazia il Prof. Luigi Rossi e la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, per la rinnovata disponibilità e la collaborazione, il Com.te Antonino Benintende Presidente dell’ ASSOCIAZIONE GENITORI Catona per la collaborazione e l’UNIONE CANTASTORIE per il supporto artistico.

Si invitano tutti i cittadini catonesi a partecipare all’incontro, perchè ripercorrere cammini lungo la nostra storia è prendere coscienza di ciò che siamo ma soprattutto, ciò che potremmo essere ancora.