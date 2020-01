Al via il 2 Febbraio la serie “Come una madre” girata in Calabria

Come una madre va in onda in prima tv assoluta su Rai Uno da domenica 2 febbraio 2020. La fiction, che vede protagonista Vanessa Incotrada è stata girata anche in Calabriae nello specifico a Tropea, Parghelia, Pizzo, Briatico, Monasterace, Gerace e Pentedattilo. Le riprese sono state svolte nell’arco della scorsa estate; chi segue la Incotrada sui social si sarà già imbattuto nei suoi “Quando era in Calabria: Tutti i posti diventano casa, se ti senti amata”.

Nella fiction ad arricchire il cast ci saranno anche: Giuseppe Zeno, Sebastiano Somma, Marco Cocci, Ivan Franek, Tancredi Testa, Crystal Deglaudi, Fabrizio Contri, Katia Ricciarelli, Ninni Bruschetta e Luigi Diberti.