A Reggio Calabria Corso di Alta Formazione in Governance Europea delle Aree Metropolitane – GEAM, tutte le info

L‘Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria in partnership con la “Città Metropolitana di Reggio Calabria” attraverso il Settore 5 Istruzione e Formazione Professionale con il supporto alle attività didattiche istituzionali del Centro di Ricerca “E. Silvestri”, ha attivato il Corso di Alta Formazione in Governance Europea delle Aree Metropolitane – GEAM.



L’obiettivo del Corso di Alta Formazione è la diffusione di una cultura multidisciplinare, per consentire ai destinatari di affrontare i temi della Città metropolitana in relazione alle trasformazioni economiche e sociali in atto, anche in linea con le politiche di coesione 2014-2020 e ai criteri indicati per la prossima programmazione 2021-2027, rilevata la particolare importanza delle questioni della democrazia, dell’informazione e della partecipazione.



La sinergia tra i due organismi, l’Università per Stranieri e il Settore 5 “Istruzione e Formazione Professionale” della Città Metropolitana di Reggio Calabria”, intende sviluppare una identità metropolitana e, soprattutto, fornire agli studenti partecipanti dei percorsi formativi di qualità che possa loro consentire uno sbocco lavorativo.

La scadenza per le Domande di partecipazione entro le ore 13:00 del 10.02.2020



Il Corso di Alta Formazione è gratuito per 50 cittadini.

