Rientri di Natale in Calabria: sempre più fuori sede scelgono i prezzi accessibili di BlaBlaCar

BlaBlaCar, leader mondiale nel carpooling di lunga distanza, conquista i fuori sede calabresi che si oppongono al costo insostenibile di treni, aerei e autobus per tornare a casa per le feste. I prezzi accessibili e sempre fissi dei passaggi offerti su BlaBlaCar convincono chi si è spostato al Nord per lavoro o studio, con un +19% di prenotazioni rispetto all’anno scorso.

BlaBlaCar: prezzi fissi e accessibili anche a Natale

BlaBlaCar mette in contatto automobilisti con posti liberi a bordo con passeggeri che viaggiano nella stessa direzione. I prezzi dei passaggi offerti sulla piattaforma sono calcolati in un’ottica di suddivisione delle spese di viaggio e non variano mai, neanche all’ultimo minuto.

Proprio grazie a questa particolarità, BlaBlaCar ha già registrato, per il periodo dei rientri di Natale (20-24 dicembre) un trend di notevole incremento nelle prenotazioni per i viaggi Nord-Sud, raggiungendo un +19% rispetto all’anno precedente per le tratte verso la Calabria, a riprova del fatto che il “caro Natale” nei trasporti risulta particolarmente sentito nel 2019.

In una recente ricerca, Federconsumatori ha stimato che l’incremento dei prezzi di treni, aerei e autobus nei periodi di alta stagione quest’anno è arrivato a livelli proibitivi fino a raggiungere oltre il +188%. Secondo l’ultimo aggiornamento dello studio, a questo dato si è aggiunto un ulteriore +39% sui prezzi dei voli. Confrontando i risultati della ricerca con l’offerta di BlaBlaCar si evince che i prezzi di treni e aerei acquistati con una settimana di anticipo per partire il 23 dicembre verso Puglia, Sicilia e Calabria, laddove disponibili, si confermano sempre più alti rispetto ai prezzi minimi dei passaggi per la stessa tratta offerti su BlaBlaCar. Sulla piattaforma, inoltre, l’offerta si fa generalmente più ricca proprio in prossimità della data di partenza, a differenza di quanto avviene sugli altri mezzi spesso pieni già da ottobre.

Per le partenze dell’ultimo minuto, quindi, BlaBlaCar è la soluzione più accessibile e più semplice, come dimostrano gli alti livelli di prenotazioni registrati. Basti pensare che prenotare oggi, ad esempio, un passaggio in BlaBlaCar da Firenze verso Reggio Calabria per il 23 dicembre richiederebbe da 51€, contro 132,90€ per prenotare un treno, 338,49€ per prenotare un volo. Un autobus diretto da Milano a Cosenza, invece, costa minimo 69,99€.

L’appello di BlaBlaCar ai conducenti italiani

Per rispondere adeguatamente alla domanda di viaggi accessibili da parte dei fuori sede calabresi, è quindi importante che chi prevede di partire con la propria auto scelga di condividerne su BlaBlaCar i posti vuoti. La condivisione dell’auto consente a più persone di tornare a casa per Natale e genera al contempo notevoli benefici per i conducenti: la suddivisione delle spese di viaggio è solo uno dei vantaggi ottenuti, a cui si aggiungono la miglior viabilità e una importante diminuzione delle emissioni di CO 2 . Secondo il report di Le BIPE Zero Empty Seats, infatti, nel 2018 il carpooling di BlaBlaCar ha evitato l’emissione di 1.6M di tonnellate di CO 2 grazie a un maggior tasso di riempimento medio delle automobili (3,9 persone per auto con BlaBlaCar, contro 1,9 senza), e questo risultato è destinato a crescere.

“Nei momenti di alta stagione, in cui i prezzi dei trasporti tradizionali raggiungono livelli spesso proibitivi richiedendo a molti viaggiatori di spostarsi con la propria macchina, la condivisione dei posti vuoti è una scelta etica fondamentale per ridurre l’impatto ambientale delle automobili e allo stesso tempo consentire a più persone di riunirsi alle proprie famiglie per le feste.” commenta Andrea Saviane, Country Manager Italia di BlaBlaCar. “Noi di BlaBlaCar lavoriamo ogni giorno per costruire un mondo dei trasporti più giusto ed ecosostenibile, e in periodi come questo crediamo sia ancor più importante considerare il carpooling di BlaBlaCar come alternativa di viaggio ecologica e accessibile a tutti.”