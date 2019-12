Pomeriggio 5, Maria Antonietta Rositani ospite di Barbara D’Urso

Torna a riscuotere interesse nazionale la vicenda che ha colpito la reggina Maria Antonietta Rositani.

La donna, qualche mese fa, stava per essere bruciata viva dal suo ex marito, il napoletano Ciro Russo.

Il fatto, come molti ricorderanno, si è svolto nella zona sud della città, nei pressi della scuola media Ugo Foscolo e dell’Istituto d’Arte Frangipane.

Dopo mesi difficili per la necessità di ristabilirsi da un evento devastante per il suo fisico e per la sua psiche, tornerà a raccontare la sua esperienza ed il modo in cui, con grande sforza, sta scalando una vera e propria montagna.

Ad annunciare la sua partecipazione ad un programma televisivo è stata lei stessa, attraverso un post apparso sul suo profilo Facebook.

Lo farà attraverso i microfoni della trasmissione Pomeriggio 5, condotta da Barbara D’Urso ed in onda su Canale 5.

