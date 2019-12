Al lavoro uomini e mezzi Anas lungo i tratti stradali interessati dalla neve

Proseguono senza sosta le attività di Anas per fronteggiare le prime nevicate che stanno interessando le regione Calabria dal tardo pomeriggio di ieri. La circolazione risulta regolare sull’intera rete in gestione e non si registrano particolari disagi.

Le precipitazioni nevose hanno fatto registrare picchi di neve e accumuli di diversi centimetri, in particolare sulle strade che raggiungono l’altopiano della Sila, San Giovanni in Fiore, Colosimi e Acri in provincia di Cosenza.

Anas è presente con un 10 mezzi, tra cui spargisale, turbine e spazzaneve e 11 operatori, al lavoro senza sosta da 24 ore per garantire la transitabilità in sicurezza sulle strade statali, 107 Silana Crotonese, SS 660 ‘di Acri’ e SS 177 ‘Silana di Rossano’ .

Anas ricorda che è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. Il dettaglio delle tratte interessate dal provvedimento è disponibile al link www.stradeanas.it/it/piani-interventi .

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.