“Mi Scialaj” il mare in tavola. A Reggio Calabria apre un locale accogliente, familiare, dall’arredamento sobrio ma elegante, dove poter degustare piatti che soddisfano i palati più raffinati e conquistano la vista in un trionfo di estetica.

Il ristorante “Mi Scialaj” dello chef Mario Tornettini, inaugurato lo scorso 5 Dicembre in Via Fiumarella, n.37/B a Pellaro, ha una capienza di 30 posti a sedere e sarà aperto alla clientela anche giorno 1 Gennaio 2024 a pranzo.



Un menù completo caratterizzato da buonissimi antipasti, primi, secondi, dolci e una selezionata carta di vini ma soprattutto, una proposta culinaria pensata dallo chef per guidare gli ospiti in un viaggio alla ricerca dei luoghi e dei sapori del mare.

“Mi scialaj è un ristorante attento alle esigenze dei singoli clienti in particolar modo, alle intolleranze e alle allergie – afferma il titolare Tornettini -. Prepariamo piatti a base di pesce della cucina Mediterranea e pietanze inspirate al tema terra. Inoltre, ad un prezzo speciale, abbiamo un menù degustazione su fantasia dello chef il tutto senza mai perdere di vista qualità e freschezza. Le nostre proposte culinarie sono ottime anche per festeggiare con amici o familiari, eventi speciali, come compleanni, anniversari, lauree, un menù unico e gustoso che lascerà soddisfatti grandi e bambini”.



Sia in cucina che in sala, la squadra è solida e preparata a consigliare alla clientela piatti genuini di una cucina ricercata, con accostamenti audaci ma ben azzeccati e, soprattutto, materie prime di alta qualità sapientemente lavorate dallo chef e presentate con cura e creatività.

Sia a pranzo che a cena, il titolare Tornettini vi guiderà in un percorso enogastronomico completo ed emozionale. E, una volta usciti dal locale, le uniche due parole che pronuncerete saranno: “Mi Scialaj”.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 3923303264