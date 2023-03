In città cibo di altissimo livello da “Putika by Enoteka”

La nuova creatura dell’imprenditore reggino Pietro Nucera, “Putika by Enoteka”, aperta da qualche settimana in Via Agamennone Spanò, 36/38, ha già conquistato Reggio Calabria.

Salumeria, formaggeria, gastronomia gourmet e tanto altro ancora di ottimo livello, si abbina alla scelta curata di vini da acquistare e altri prodotti di nicchia.



Da Putika è possibile degustare cibo di altissima qualità unito ad una straordinaria gentilezza e simpatia del personale che seleziona rigorosamente i prodotti da mangiare in loco o portare a casa.

Il locale è dotato di un grandioso banco frigo con i migliori formaggi, salumi e altre prelibatezze culinarie scelte e proposte alla clientela, dal numero uno Nucera.



Il giovane imprenditore è riuscito a mettere insieme un bancone con una magnifica selezione di prodotti (formaggi salumi, salse, affumicati, conserve varie), scaffali traboccanti di vino di mezzo mondo, paste artigianali, sottoli, sughi, olio, scatolame vario e una gastronomia che tira fuori piatti in perfetto equilibrio tra cucina di casa e ristorante gourmet.

Dalle bollicine, passando per i vini ed i superalcolici, da “Putika by Enoteka” è anche possibile degustare diversi tipi di aperitivi. Un vero tempio del gourmet, un posto che rende onore alla Calabria e che mette in risalto non solo la qualità di prodotti locali ma anche, prelibatezze del Belpaese.



E’ impossibile resistere ai ghiotti panini preparati con meticolosità dal personale qualificato e cortese o assaggiare le diverse stagionature delle carni e dei grandi formaggi.

Insomma, Putika rappresenta l’alta ristorazione che mescola il lusso del piatto d’autore e quello del grande prodotto, all’informalità di una pizzicheria raffinata e di elevatissimo livello.

E per essere sempre vicini ai clienti, le consegne a domicilio sono gratuite basta contattare il numero di telefono 334135 5513.