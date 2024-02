Grande entusiasmo ed incredulità per la vincita del premio finale del concorso “Insegui i tuoi

premi”, organizzato dalla rete di supermercati COOP Master 3.0 della Calabria.

Martedì 6 febbraio è stata consegnata al Sig. Islam Jahirul di Vibo Valentia la JEEP RENEGADE

MY 23, nel supermercato COOP di Vibo Valentia in Via Moderata Durant.

Le chiavi dell’auto sono state consegnate dal Responsabile del punto vendita Sig. Domenico

Pellegrino, molto soddisfatto che l’ambìto premio sia stato vinto proprio nel punto vendita di Vibo

Valentia, in un concorso svolto nei 39 supermercati presenti in tutta la Calabria, dal 16 ottobre al 19

novembre e in cui sono stati messi in palio oltre 4.300 premi.

“ E’ stato entusiasmante vedere l’interesse dei clienti che per partecipare al concorso hanno

utilizzato ancor di più la carta fedeltà in formato digitale con la nostra APP Mycoop. ” ha dichiarato

il Sig. Pellegrino. “Questa seconda iniziativa, dopo il primo concorso a premi effettuato in aprile, è

stata un altro successo! I premi Samsung e i tanti buoni spesa sono stati molto graditi dai clienti

vincitori; la semplice modalità di partecipazione con il passaggio dell’app alla cassa ha coinvolto

quasi tutti i nostri clienti!”

Alla breve cerimonia il Sig. Jahirul, accompagnato dai familiari ha detto “ E’ stata una grande

sorpresa, credevo fosse uno scherzo! Sono veramente tanto contento!”

Una foto ricordo è stata scattata in chiusura con tutti i partecipanti.