“Sono state la bellezza del mare e la nobiltà di questa città a darmi il giusto input nella creazione di tutto ciò’!”

Parole e musica di Angela Robusti, compagna di Pippo Inzaghi e, oramai, reggina di adozione.

L’appuntamento è fissato per sabato 16 dicembre presso la boutique Foti, Corso Garibaldi 50, a Reggio Calabria e Angela porterà la linea di bijoux da lei disegnata ed una selezione speciale e inedita di gioielli in edizione limitata. Per l’occasione ai clienti del marchio di Angela, la boutique che la ospiterà offrirà uno sconto del 20% sull’acquisto di abiti ed accessori e viceversa, per chi acquisterà presso la boutique Foti avrà uno sconto del 20% nell’acquisto di un gioiello!

Non è un caso che abbia scelto proprio Reggio per la presentazione di questa speciale collezione, non solo per le parole sopra citate ma anche nella speranza di godere di una partecipazione copiosa, “anche solo” – ha affermato Angela – ” per un abbraccio virtuale a tutta la città, che tanto ci ha dato e che a malincuore a breve saluteremo per un po’!”