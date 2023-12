Quali sono i premi e i riconoscimenti che la tua azienda ha ricevuto nel corso degli anni?

Il nostro Amaro oltre riscuotere grande successo commerciale è stato valutato da giurie internazionali ricevendo la medaglia d’Oro alla World Liqueur Award che si unisce al primo premio ricevuto ad inizio anno del 2020 dalla giuria internazionale dell’ambìto premio American Awards 2020, istituito dall’American Wines Paper e, nel 2021, la World’s Best Erbal la Best Italian Herbal (Miglior Liquore alle Erbe del Mondo) con la versione Rupes Gold affinato in barrique di rovere e la Silver Medal per il packaging. Riconoscimento alla competizione mondiale di Bruxelles (Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles) con la Silver Medal per Rupes Black Edition a dicembre 2022 Bronze Medal 2022 con Rupes Red e Silver Medal con la Crema di Rupes White alla World Liqueur Awards 2022, Gold Medal alla World Grappa Awards e Gold Medal e Miglior Gin Botanical italiano al Mondo alla World Gin Awards 2023. Ricevere così tante medaglie nel quadriennio con il Best World era impensabile. Tutto ciò però non ci stupisce, poiché i riconoscimenti sono frutto dell’impegno quotidiano, della professionalità e della qualità in un territorio che ci rende orgogliosi della nostra identità culturale, ci fa sentire determinati nell’affrontare il presente ma soprattutto ci proietta nel futuro con entusiasmo. Rupes racconta un territorio dalle grandi qualità permettendo di riscoprire la magia della meditazione attraverso il digestivo italiano più apprezzato di sempre.

Creare le basi, crescere nel presente e sviluppare sempre nuove idee per il futuro. Questo l’obiettivo dell’amaro Rupes, azienda in forte espansione e capace di mischiare egregiamente storia e territorio.

E voi siete curiosi di scoprirlo per il Natale 2023? In attesa di nuove, affascinanti e gustose novità, non esitate ad assaggiare il Rupes, l’amaro più buono del mondo, e tutte le sue specialità.