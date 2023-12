A Reggio Calabria, in via Diana, tra il Corso Garibaldi e Villa Ramirez, apre i battenti il “ReBelot”, in una collocazione di prestigio ed in un’ambientazione particolarmente originale che trae spunto da quella che è stata riconosciuta come il simbolo dell’ambiente milanese degli anni venti/trenta. Era il 1922 quando venne inaugurata la “Ca’ Brutta”, opera di Giovanni Muzio, così denominata in quanto l’architettura che la contraddistingueva, la fusione di stili apparentemente confusa, l’interesse dell’architetto per il modernismo ed il legame con i pittori metafisici, non furono subito compreso ed accettati. Col tempo, invece, quella di Muzio fu riconosciuta come un’opera manifesto, la cui accuratezza tecnica e l’attenzione al particolare costruttivo saranno l’emblema di tutta la sua prestigiosa carriera riconosciuta a livello mondiale.

“Rebelot” è una parola del dialetto milanese che indica confusione, un luogo particolarmente affollato e creativo. A Reggio è, da oggi, un bistrot che coniuga il buon bere con il buon mangiare, tipicamente italiano .

Il menù è pensato e programmato per favorire gli abbinamenti delle pietanze più tradizionali, anche con i cocktail e con le specialità birrarie, in un percorso emozionale che prende il via oggi, partendo dalle pietanze più tradizionali coniugate con l’innovazione, che verranno ad arricchirsi in un percorso di ricerca avviato dal “Rebelot”. Iniziamo, così, dalla riscoperta del “pane cunzato”, un piatto “povero” ove però è possibile riscoprire i sapori più genuini. Veniva chiamato anche “pane disgraziato” perchè in origine veniva “arricchito” con i pochi ingredienti che si aveva a disposizione in casa, che nel tempo si è trasformato in una delle pietanze imperdibili della gastronomia del sud Italia, siciliana in particolare. Al “ReBelot” si parte oggi dal meridione, con la promessa di risalire, molto presto, lungo tutta la penisola, fino alla capitale economica, Milano ed anche oltre.

Pertanto ecco quindi i nostri auguri per le prossime festività: fra il buon bere ed il buon mangiare, buon viaggio al “Rebelot”!

Il “Rebelot” è un locale che fa parte dell’identità comune “Ciàputimufari” che lega, dal 1998, persone ed imprese attive nel settore della ristorazione. E’ una “rete” che accomuna chi vuole mettersi in gioco senza arrendersi alle difficoltà . “ReBelot” entra così nella “casa comune” di cui fanno già parte “Birribasta”, “Spaccanapoli”, “Ciroma”, “Al Clubbino” .