Tutto pronto a Rosalì per la 3° Edizione della Sagra del Pane “A PALATA” promossa ed organizzata dall’Associazione “In Cammino odv” e dalla Parrocchia S. Maria d’Itria di Rosalì.

Un evento nato quasi per gioco, ma che già l’anno scorso ha ottenuto un importante riconoscimento in termini di affluenza di pubblico e di consenso popolare.

L’obiettivo di questa festa è quello di recuperare i buoni sapori della tradizione culinaria locale, avendo come base la tipica forma di pane “Palata” prodotta da decenni dagli artigiani panificatori del territorio di Rosalì.

Sarà quindi occasione per degustare pietanze semplici ma gustose frutto del lavoro di tante famiglie che si sono messe insieme donando ciascuna il proprio lavoro e il proprio tempo a servizio del territorio.

Il tutto sarà arricchito da un contesto ed un ambiente familiare fatto di accoglienza , calore umano e gioia di stare insieme, quale la comunità di Rosalì è in grado di offrire, accompagnato anche dalla musica dei Mattanza che non mancheranno di far divertire e ballare quanti saranno accorsi.

Appuntamento quindi a Sabato 11 novembre a partire dalle ore 19.30 in Piazza Chiesa di Rosalì per trascorrere qualche ora insieme con gioia e spensieratezza.