teatro delle marionette in cui però, alla fine, non sarà più così chiaro e scontato chi avrà manovrato e dominato chi. Così, anche chi credeva che non avrebbe mai smesso i panni del burattinaio, si ritroverà trascinato in un vortice assolutamente fuori controllo. Si ritroveràburattino e vittima del suo stesso gioco perverso e pericoloso.

Corinne Cléry, al secolo Corinne Piccolo che all’inizio della carriera ha usato anche lo pseudonimo Corinne Piccoli, nasce il 23 marzo del 1950 a Parigi. Nel 1967 si sposa con Hubert Wayaffe ed esordisce al cinema con il film di Joel Le Moigné Les Poneyttes. Ma solo sei anni più tardi si fa conoscere in Italia grazie a Il sergente Rompiglioni, per la regia di Pier Giorgio Ferretti.

Dopo aver recitato per Just Jaeckin in Histoire d’O’, pellicola erotica che suscita scandalo, è nel cast di Natale in casa d’appuntamento, diretta da Armando Nannuzzi.

In teatro è al fianco di Pier Maria Cecchini in Casina. Un paio di anni più tardi sale sul palco per recitare in C’è un uomo nudo in casa. È nel cast della soap opera RaiIncantesimo.



Francesco Branchetti, regista ed attore nato a Firenze, ha una carriera eclettica e prestigiosa. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Premio Caesar alla carriera e il Premio Penisola Sorrentina. Ha recitato in film e fiction di successo, oltre a dirigere una serie di spettacoli teatrali di rilievo, tra cui Il Bacio e Debora’s Love, lavorando con attori come Barbara De Rossi e Debora Caprioglio. La sua carriera è segnata da una varietà di ruoli e produzioni, spaziando dal classico al contemporaneo. La sua versatilità e il suo impegno nel mondo dello spettacolo gli hanno valso un posto di rilievo nel panorama teatrale italiano.

Francesco Branchetti ha svolto un’intensa attività teatrale, dirigendo e interpretando spettacoli ispirati ai classici, come Macbeth di William Shakespeare, e produzioni contemporanee come Parlami d’Amore di Philippe Claudel e Non si sa come di Luigi Pirandello.