Nel cuore del pittoresco borgo aspromontano di Mannoli, le foglie iniziano a tingersi di rosso e arancione, annunciando l’imminente arrivo della 4ª Sagra della Castagna patrocinata dal comune di Santo Stefano in Aspromonte e dalla Regione Calabria.

Anche quest’anno, è la determinazione delle laboriose donne di Mannoli a guidare l’iniziativa, promettendo un mix unico di tradizione, gusto e riservando molte sorprese per i visitatori.

Le abili donne di Mannoli, celebri per le loro straordinarie abilità culinarie, stanno preparando una vasta selezione di piatti a base di castagne per deliziare il palato di chiunque vorrà assagiare il ricco menù: Dalle classiche caldarroste , agli strozzapreti con crema di castagne alla succulenta zuppa di fagioli con castagne e funghi aspromontani, all’arista di maiale con crema di castagne al formaggio con miele di castagna e per completare varietà di dolci alle castagne vino e pane.

Ma la Sagra della Castagna non è solo una delizia per il palato. La musica risuonerà per le strade con un concerto speciale di Mimmo Cavallaro, che intratterrà il pubblico presente con le sue coinvolgenti note musicali e a rendere tutto più divertente ci penseranno i Giganti di Taurianova, che sfileranno fieri per le vie del borgo, incantando grandi e piccini.

Momento culminante della serata sarà la consegna del prestigioso “Premio Castagna d’Oro”, un riconoscimento che verrà consegnato a un’ eccellenze del territorio.

Con oltre 20 stand allestiti, i visitatori avranno l’opportunità di acquistare prodotti tipici locali e opere artigianali come cornici in legno e tanto altro. L’organizzazione impeccabile della Sagra è merito del Comitato Civico Donne in Movimento, che quest’anno ha rafforzato il suo operare con la collaborazione della Pro Mannoli 2.0, garantendo un evento indimenticabile.

La 4ª Sagra della Castagna è un’opportunità unica per immergersi nella cultura e nella bellezza di Mannoli, un appuntamento da non perdere il 4 novembre 2023. Unitevi a noi per una giornata di festa all’insegna della tradizione, della buona musica e del sapore delle castagne d’autunno, con le laboriose donne di Mannoli al timone.