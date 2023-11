Nei punti vendita Master Coop Alleanza 3.0 della Calabria è possibile

acquistare la confezione di biscotti in edizione speciale

Rompere il silenzio, rifiutare la violenza, trovare la forza per lanciare un grido di aiuto, è l’invito

che Coop rivolge a tutte le donne con l’iniziativa “Il silenzio parla” promossa in occasione della

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ideata con Differenza

Donna, l’associazione nazionale che gestisce il Numero Nazionale Antiviolenza e Stalking 1522 del

Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri..

Il prodotto simbolo di questa campagna sono i frollini a marchio Coop che, per l’occasione, sono in

vendita in una confezione speciale che riporta in evidenza il numero 1522 – da contattare in caso di

emergenza – e un qr code. Inquadrando il codice con la fotocamera del cellulare gli utenti potranno

approdare sulla pagina web dove Coop, con la collaborazione di Differenza Donna, dà spazio al

alcune storie vere di violenza interpretate da attrici. “L’invito – spiegano i promotori – è sempre il

solito. Se anche voi vivete o siete a conoscenza di vicende simili, chiamate il 1522”.

Nella Giornata commemorativa di sabato 25 novembre, alle ore 12, tutto il personale dei punti

vendita Coop e Ipercoop osserverà un minuto di silenzio.