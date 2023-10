Una grande gioia ed incredulità per la vincita del premio finale del concorso “La Strada Green

Vince”, organizzato dalla rete di supermercati COOP Master 3.0 della Calabria. Venerdì 27 ottobre è

stata consegnata al Sig. Nicola Aulicino di Reggio Calabria la FIAT 500 Hybrid, nell’ipermercato

IPERCOOP di Viale Calabria nel Centro Commerciale Le Ninfee.

Le chiavi dell’auto sono state consegnate dal Direttore del punto vendita Sig. Raniero Manno, molto

orgoglioso che l’ambìto premio sia stato vinto proprio nel punto vendita da lui diretto, in un

concorso svolto nei 39 supermercati presenti in tutta la Calabria, dal 17 aprile al 21 maggio e in cui

sono stati messi in palio 5.550 premi.

“ E’ stato entusiasmante vedere l’interesse dei clienti che per partecipare al concorso hanno

utilizzato ancor di più la carta fedeltà in formato digitale con la nostra APP Mycoop. ” ha dichiarato

il Sig. Manno. “Questa nostra iniziativa è stata un vero successo! Ci abbiamo tenuto molto e

l’abbiamo voluta riproporre. Infatti i clienti, usando sempre l’App, posso partecipare al nuovo

concorso iniziato il 16 ottobre, che vede in palio come premio finale un’altra splendida auto: una

Jeep RENEGADE oltre a tantissimi regali immediati tra tecnologici SAMSUNG e buoni spesa! “.

Alla breve cerimonia il Sig. Aulicino, accompagnato dai familiari ha detto “ Quando mi hanno

chiamato non ci credevo, poi alla fine ci siamo resi tutti conto che era vero ed è stata una grande

emozione!”

Una foto ricordo è stata scattata in chiusura con tutti i partecipanti.