Il nuovo spettacolo di Giorgio Panariello al Teatro Gentile di Cittanova

Continua a crescere l’attesa e l’entusiasmo per l’imminente arrivo di Giorgio Panariello a Cittanova, unica tappa calabrese del suo tour. Il prossimo 15 febbraio l’artista sarà protagonista al Teatro Gentile per festeggiare i 20 di carriera dal successo di “Torno Sabato”!

Il tour “La Favola Mia”, originariamente previsto nel 2020, a causa dell’emergenza legata al Covid-19 è stato riprogrammato nel 2022.

E non poteva che scegliere il palco per celebrare questi importanti traguardi con un nuovo imperdibile tour, un one man show unico in pieno stile “Panariello”.

Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

E’ sempre un’emozione ospitare un evento così prestigioso e con un artista di assoluto valore come Giorgio Panariello.

Questa volta l’emozione è ancora più forte nel presentare al pubblico il Teatro Gentile finalmente illuminato e pieno. L’appuntamento con Panariello è stato da parte dell’Associazione Kalomena fortemente voluto e atteso, lo aspettiamo dal maggio 2020, e dopo 5 rinvii a causa della pandemia, finalmente si realizza.

In una situazione ancora non tranquilla, farsi carico di una organizzazione così onerosa e complessa è stato un atto di grande coraggio e amore nei riguardi degli abbonati, del pubblico e delle nostre comunità che vogliono tornare a vivere.

Per questo, desideriamo rivolgere un particolare grazie a tutti coloro che non hanno avuto esitazioni a venire in teatro.

L’evento è organizzato nell’ambito della XVIII Stagione teatrale organizzata dall’Associazione Kalomena, con un cartellone che si articola in undici Eventi distribuiti nell’arco di sei mesi.

